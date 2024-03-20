Держсекретар США відвідає Близький Схід на тлі спроб перемир'я у Газі

Державний секретар США Ентоні Блінкен 20 березня починає нову поїздку на Близький Схід, щоб просувати угоду для забезпечення тимчасової паузи в боях у Секторі Гази і звільнення заручників, утримуваних угрупованням "Хамас" (визнане терористичним в ЄС і США), повідомляє Радіо Свобода.

Блінкен зустрінеться з лідерами Саудівської Аравії в Джидді й лідерами Єгипту в Каїрі, щоб обговорити переговори за посередництва Єгипту й Катару щодо угоди, а також спроби надати більше допомоги Газі, повідомили в Держдепартаменті.

Раніше цього місяця стало відомо, що американські військові збудують тимчасовий порт на березі Сектора Гази, через який палестинцям морем доставлятимуть гуманітарну допомогу. Передбачається, що в порту буде тимчасовий причал, який дозволить збільшити постачання гуманітарної допомоги на сотні додаткових вантажівок щодня. Місія координуватиметься з Ізраїлем, ООН і гуманітарними неурядовими організаціями.

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