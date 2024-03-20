Глава європейської дипломатії закликав розблокувати кордон з Україною

Глава Європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що польські протестувальники повинні розблокувати український кордон та вирішити суперечку про імпорт в інший спосіб, повідомляє Європейська правда.

Про Боррель сказав на брифінгу в Брюсселі у середу за підсумками Ради асоціації Україна-ЄС.

Боррель наголосив, що кордон з Україною необхідно розблокувати.

"Стосовно блокування кордону – так, ми про це знаємо, уважно стежимо за цими подіями. Звісно, кордон має бути розблокований" , – сказав Боррель.

Попри те, які причини наводять блокувальники, ці проблеми можуть бути вирішені іншими засобами, наголосив він.