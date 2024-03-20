З двох десятків сіл Сумщини виїхало все населення – ОВА
На Сумщині із 22 населених пунктів прикордонних районів виїхало місцеве населення, контроль над ними передано бійцям ЗСУ. Про це в ефірі Радіо Свобода розповів начальник Сумської ОВ Володимир Артюх, повідомляє Корреспондент.
Керівник ОВА повідомив, що найбільша опасність регіону - це повітряні та ракетні удари, які в останній час стали значно інтенсивнішими.
У пресслужбі Сумської ОВА повідомили, що вночі та вранці 20 березня росіяни 16 разів обстріляли прикордонні території та населені пункти області, зафіксовано 65 вибухів. У Великописарівській громаді загинув чоловік.