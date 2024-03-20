Єврокомісія пропонує змінити підхід до прийому нових членів у ЄС – ЗМІ

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у середу представить пропозиції, які змінять підхід Євросоюзу до прийому нових членів. Про це стало відомо виданню Politico, яке ознайомилося з проєктом пропозиції, повідомляє Європейська правда.

Замість нинішнього підходу "все або нічого" Брюссель хоче поступово полегшити вступ України, Молдови та Західних Балкан до ЄС. Це дозволило б країнам, які хочуть приєднатися до ЄС, скористатися деякими перевагами членства, а не чекати роками чи десятиліттями, поки вони проведуть необхідні реформи.

Зокрема, Брюссель пропонує поступово дозволити країнам-кандидатам приєднатися до єдиного ринку, спираючись на пропозицію Франції, Німеччини та Португалії.

Комісія попередила, що лідерам ЄС потрібно буде обговорити зобов’язання, якими повинні супроводжуватися ступені або етапи доступу до єдиного ринку.

Також Брюссель пропонує відійти від вимоги одностайності, що гальмує прийняття рішень щодо зовнішньої та податкової політики, аби уникнути глухих кутів у майбутньому. Документ пропонує голосування кваліфікованою більшістю "з відповідними і пропорційними гарантіями для забезпечення стратегічних національних інтересів".

Комісія наполягає на тому, що позбавлення принципу одностайності не вимагає зміни договорів ЄС, оскільки шлях до цього вже прописаний у чинних договорах через так звані passerelle clauses, які дозволяють країнам змінювати правила голосування.

27 єврокомісарів мають схвалити документ на сьогоднішньому засіданні Колегії комісарів.