У партії Шольця знову закликали заморозити війну в Україні

Лідер парламентської фракції Соціал-демократичної партії Німеччини Рольф Мютценіх заявив, що не має наміру відмовлятися від своїх слів про необхідність діалогу про заморожування війни в Україні, попри протилежну позицію уряду ФРН. Посилаючись на DW, повідомляє Цензор.НЕТ.

Мютценіх зазначив, що будь-якої миті може відкритися "вікно можливостей" для припинення вогню, навіть якщо зараз такої можливості не видно.

За словами депутата, він використовує термін "заморожування конфлікту", прийнятий у політології та дослідженнях світу, і продовжуватиме його застосування.

Мютценіх також заявив, що зовнішня і безпекова політика охоплюють ширші сфери, "ніж постачання зброї", але зазначив, що не ставить під сумнів німецьку допомогу Україні: підтримка країни, яка обороняється від вторгнення відповідно до Статуту ООН - непохитна.