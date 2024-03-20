Шмигаль сподівається на позитивні результат переговорів про розблокування кордону

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що вірить у позитивні результати перемовин щодо розблокування кордону, який блокують польські фермери. Про це він сказав на брифінгу в Брюсселі в середу за підсумками Ради асоціації Україна-ЄС, повідомляє Європейська правда.

"Ми активно працюємо із сусідніми країнами. Я впевнений, що найближчим часом у нас будуть хороші результати. Найважливіше, що ми обговорюємо сьогодні під час Ради асоціації – це неможливість блокування лінії солідарності, особливо коли ми говоримо про місця перетину кордону" , – зазначив Шмигаль.

За його словами, не зафіксовано жодного випадку, коли блокували гуманітарну або військову допомогу, яка вільно проходить через кордон.

Раніше прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск висловив сподівання, що польська та українська сторони досягнуть домовленості щодо сільськогосподарських питань до зустрічі урядів у Варшаві, яка запланована на 28 березня.

Напередодні Європейський парламент та Рада ЄС досягли попередньої згоди про продовження заходів з лібералізації торгівлі для України, які передбачають нові обмеження та запобіжники у зв'язку із занепокоєнням деяких країн ЄС.

Наприкінці січня Єврокомісія офіційно запропонувала ще на рік продовжити призупинення імпортних квот і мит для українського експорту до ЄС, водночас включивши туди запобіжники для агропродукції, чого вимагали декілька країн Євросоюзу.Але ця пропозиція не задовольнила фермерів у країнах ЄС, що межують з Україною, які почали акції протесту – зокрема у Польщі.