За березень Україна недоотримає 6,5 млрд грн через блокаду кордону

За березень Україна недоотримає 6,5 мільярдів надходжень від митниці через блокування кордону поляками.﻿ Про це заявив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, повідомляє Економічна правда.

"6,5 мільярдів гривень. Стільки Україна втратить у надходженнях від митниці внаслідок блокування кордону в березні.Це півтори повністю забезпечені всім бригади" , - повідомив він.

Нагадаємо, у лютому через блокування кордону поляками бюджет недоотримав 7,7 мільярда гривень митних надходжень.