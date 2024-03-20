На півночі зміцнити кордон неможливо через обстріли – ДПСУ

Інженерно зміцнити кордон із РФ на півночі поки що неможливо через російські обстріли, напрями посилюються в "максимальній близькості" до кордону. Такий коментар дав речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, повідомляє Ліга.net.

За його словами, інженерно зміцнити кордон з РФ поки неможливо, оскільки будь-яку інженерну групу, що з'явилася на кордоні, відразу "знесуть ворожі обстріли".