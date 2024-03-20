Шойгу оголосив про плани збільшити армію РФ
Росія заявила, що збирається нібито збільшити армії, створивши нові підрозділи. Зокрема, йдеться про створення дніпровської річкової флотилії. Про це заявив глава Міноборони РФ Сергій Шойгу, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.
Шойгу заявив, що за наказом російського диктатора Володимира Путіна у Росії нібито сформують нові підрозділи - дніпровську річкову флотилію, армійський корпус, мотострілецьку дивізію та бригаду річкових катерів флотилії.
Також Шойгу додав, що нібито до кінця 2024 року у Росії з'являться дві загальновійськові армії та 30 з'єднань, у тому числі 14 дивізій та 16 бригад.
Традиційно глава Міноборони РФ пообіцяв, що російські війська будуть "підвищувати бойові можливості" та кількість особового складу пропорційно до "загроз".