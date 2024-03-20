У Пентагоні озвучили "червоні лінії" для F-16 в Україні

Винищувачі F-16 будуть супроводжувати певні обмеження, зокрема – кордон Росії. Надання Україні літаків має на меті зосередитися на захисті її територій всередині суверенних кордонів. Про це в інтерв’ю розповів﻿ речник Пентагону генерал-майор Патрік Райдер, повідомляє Радіо Свобода.

На питання журналіста, чи стане кордон Росії для винищувачів F-16 своєрідною "червоною лінією", Райдер відповів, що "надання Україні унікального повітряного потенціалу, знову ж таки, який має на меті зосередитися на захисті Україною своєї суверенної території всередині суверенних кордонів України".

Речник Пентагону зазначив, що те, на чому фокусується повітряна коаліція, – це забезпечення України підготовкою, необхідною їй для керування F-16, а також доставленням самих літаків.

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