Німецький оборонний концерн пропонує створити свій "Залізний купол"

Керівник німецького оборонного концерну Rheinmetall Армін Паппергер вважає, що лідери ЄС мають розглянути можливість створення систем протиповітряної оборони малого радіуса дій, подібних ізраїльському "Залізному куполу". Про це він заявив в інтерв’ю Financial Times, повідомляє Укрінформ.

Паппергер сказав, що протиповітряна оборона малої дальності — це "те, що вони хочуть створити в Європі", вказуючи на один з аспектів підтримуваної Берліном ініціативи "Європейського небесного щита".

"Я також вважаю, що це гарна ідея мати європейське рішення, схоже на "Залізний купол" і більше" , — сказав він.

Зазначається, що система ППО "Залізний купол" має радіус дії до 70 км і використовується Ізраїлем з 2011 року для перехоплення ракет малої дальності.

Аналітики відкидають захист великих територій континентальної Європи подібною системою, називаючи ідею "притягнутою за вуха".

Наприкінці 2022 року канцлер Німеччини Олаф Шольц оголосив про ініціативу "Європейського небесного щита" з метою створення європейської системи протиповітряної та протиракетної оборони шляхом спільної закупівлі обладнання. До ініціативи вже приєдналася 21 країна.

У лютому компанія Rheinmetall заявила, що продала Збройним силам Німеччини за 600 мільйонів євро свою систему протиповітряної оборони малої дальності Skyranger 30, яку, за її словами, можна використовувати, серед іншого, проти безпілотників.

Розробка більш інтегрованих європейських систем протиповітряної та протиракетної оборони є пріоритетом для Брюсселя, який підштовхує столиці до обміну технологіями, щоб заповнити прогалини в ППО континенту.