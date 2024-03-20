Виживання України під загрозою – Остін

Питання безпекової допомоги та постачання боєприпасів для України – питання її виживання та збереження суверенітету. Про це напередодні сказав міністр оборони США Ллойд Остін за підсумками засідання контактної групи з оборони України на авіабазі Рамштайн у Німеччині, повідомляє Кореспондент.

"Сьогодні виживання України під загрозою. І є ризик для безпеки Америки. Їм не можна гаяти жодного дня. У нас також немає зайвого дня. Тож сьогодні я цілком рішучий підтримувати безпекову допомогу та постачання боєприпасів. Це питання виживання та суверенітету України" , – заявив шеф Пентагону.

Остін додав, що США підтримують Україну, тому що "це правильно, в час коли свобода знаходиться під загрозою" і тому, що це має вирішальне значення для американської безпеки.

"Сполучені Штати зіткнуться з новими серйозними небезпеками у світі, де з’являються агресія та автократія, а тирани, диктатори набирають сміливості, думають, що можуть стерти демократію з карти світу. Тому, інвестуючи в безпеку України, ми інвестуємо у власну безпеку. І ми зміцнюємо спільне бачення контактних груп у відкритому світі, де є правила, права і обов’язки" , – резюмував він.

Раніше Ллойд Остін заявив, що США не дадуть Україні програти. Він запевнив, що наразі союзники шукають способи для безперебійної допомоги Україні.