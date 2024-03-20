Шольц закликав на переоцінювати сили РФ у війні проти України

Канцлер Німеччини Олаф Шольц застеріг від переоцінки сили Росії.﻿ Про це пише Bild, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

"Росія не така сильна, як люди думають" , - заявив він в урядовій заяві в Бундестазі.

За його словами, з військового погляду війна Росії в Україні була "жорстокою".

Але всередині країни, підкреслив канцлер, репресивна російська система демонструє ознаки нестачі міцності, що робить ще більш важливим для ЄС згуртуватися і наполегливо підтримувати Україну проти Росії.