Литва виділяє 35 млн євро на закупівлю артснарядів для України

Литва надає 35 мільйонів євро на закупівлю артилерійських снарядів для України у рамках чеської ініціативи. Про це оголосила прем’єрка Литви Інгріда Шимоніте, повідомляє Європейська правда.

"Литовський уряд виділив 35 млн євро на придбання снарядів для України у рамках чеської ініціативи із закупівлі боєприпасів. Разом, що б не знадобилося для перемоги" , – написала Шимоніте у своєму Twitter (X).

Нагадаємо, йдеться про "знайдені" Чехією у третіх країнах 800 тисяч артилерійських снарядів, які Прага знайшла можливість викупити для передачі Україні, а низка партнерів зголосилися профінансувати цю закупівлю, проте не всі заявили про свою участь публічно.

Так, Канада і Фінляндія виділили на ініціативу по 30 млн євро. Німеччина оплатить придбання 180 тисяч снарядів.