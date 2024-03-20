В Кремлі оцінили план Борреля щодо російських активів

Пропозиція голови дипломатії Євросоюзу Жозепа Борреля щодо спрямування доходів від заморожених російських активів для допомоги Україні начебто руйнує юридичні основи європейського та міжнародного права. Таку думку озвучив на брифінгу речник Кремля, повідомляє Корреспондент.

"Це ще одна заява у руслі руху у бік руйнування юридичних засад європейського права та міжнародного права" , – заявив він.

За словами Пєскова, "європейці чудово усвідомлюють, які збитки подібні рішення можуть завдати для їхньої економіки, для їхнього іміджу, для їхнього реноме як надійних гарантів недоторканності власності".