Гончаренко: Макрон вивчає варіанти відправлення військ, один з них – під Білорусь

Президент Франції Еммануель Макрон розглядає два варіанти відправлення військ в Україну, стверджує народний депутат Олексій Гончаренко. За його словами, один із них передбачає розміщення військового контингенту на кордоні України з Білоруссю, повідомляє Новое время.

Він зазначив, що такий крок допоможе вивільнити з цього напрямку українських військових та дозволить укріпити схід та південь України.

Гончаренко, який є президентом комітету з міграції та біженців Парламентської асамблеї Ради Європи, у середу, 20 березня, перебуває у Стразбурзі на засіданні цього комітету. Він заявляє, що отримав інформацію від французьких колег.

«Паралельно спілкуюсь з французькими колегами. І вже зараз можу сказати, що все серйозно. Мова про військовий контингент» , — написав нардеп.

За його словами, обговорення про введення французьких військ в Україну дійсно йде, однак кількість солдат остаточно ще не визначена.

Гончаренко заявив, що Макрон налаштований «дуже рішуче».

За його інформацією, Франція створює коаліцію союзників, туди, ймовірно, Польща та країни Балтії, також йде пошук по інших європейським країнам.

При цьому Німеччина виступає проти, оскільки вважає це «непотрібною ескалацією», яка може призвести до глобальних ризиків та боїться прямого зіткнення з Росією.

Інший варіант, який розглядає Макрон — об'єднана база для тренування та виробництва боєприпасів на території України. За словами нардепа, зараз обирають, де саме її розмістити, розглядаються дві основні точки на заході України.

Крім того, Франція розмірковує над тим, аби не створювати окремого місця для розміщення контингенту, а мати групи військових там, де вони потрібні.

Гончаренко також наголосив, що мова не йде про пряму участь іноземних військових в бойових діях.