У Польщі на протести вийшли приблизно 70 тисяч фермерів

Блокади доріг і протести у різних містах Польщі – за інформацією поліції, акції аграріїв відбуваються у майже 600 місцях і в них беруть участь приблизно 70 тисяч людей, повідомляє Радіо Свобода.

У cелі Закрент на вʼїзді до Варшави дорогу перекрили понад пів сотні тракторів. Фермери привезли сюди й іншу техніку, зокрема цистерну і сіно. На транспорті почепили покатати – "Зелений курс = смерть польського фермерства", "Ми фермери, а не жебраки".

Також аграрії палили фаєри, а на одному з автомобілів кореспондентка видання помітила агітаційний плакат антиукраїнської партії "Конфедерація" на вибори до місцевих органів влади.

Дорогу до Варшави фермери планують блокувати аж до вечора. Крім того, в частині місцевих шкіл сьогодні скасували навчання.

У забезпеченні порядку задіяно багато поліції. Правоохоронці скеровують транспорт обʼїзними шляхами. Також над протестом час до часу літає поліцейський гелікоптер.

Фермери незмінно вимагають обмежити наплив сільськогосподарських продуктів з поза ЄС, в тому числі з України і суттєвих змін у європейському зеленому курсі.

"Ми домагаємося, аби ви як споживачі подивилися на те, що ви їсте. Продукти, які нас заливають з-поза Європейського союзу, не придатні до споживання. Купуйте польські продукти, бо ми, фермери, вирощуємо дуже здорову і безпечну продукцію" , – сказав фермер Даріуш, який продукує молоко.

Син фермера Бартек вважає, що "зелений курс" не потрібен:

"Він суперечить інтересам і не тільки фермерів, але й інших людей. Щодо зерна з України, Білорусі і Росії воно такої якості, що ним хіба палити, а не споживати. Це моя думка. Я вважаю, імпорт треба заборони повністю. Тому ми тут стоїмо і маємо надію, що це нам вдасться".

Попри заклики фермерів до солідарності, частина людей не підтримують такої форми протесту. Перехожі з якими поспілкувалися журналісти, кажуть, що для вирішення проблеми владі треба дати час, а автошляхи – не місце для протестів.

"Я би хотіла, щоб фермерам краще жилося, але цього страйку я не підтримую. Врешті, уряд не може зробити всього за місяць. Треба трохи терплячості і розуміння. Навіщо ускладнювати життя іншим? А якби їм заблокувати вʼїзд на поле?" , — каже місцева мешканка Барбара.

Хоч частина вимог польських фермерів, зокрема, які стосуються кліматичних і екологічних норм Єврокомісія вже задовольнила, аграрії кажуть, що не зупиняться, поки всі їхні умови не будуть виконані.

Copyright © 2024 RFE/RL, Inc. Передруковується з дозволу Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода