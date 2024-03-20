Кубраков відреагував на блокування автобусів на кордоні з Польщею

Віцепрем’єр з відновлення - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков звернувся до міністра внутрішних справ Польщі Марціна Кєрвінського щодо блокування польським страйкарями руху автобусів з України на пункті пропуску "Шегині - Медика", повідомляє Економічна правда.

Про це повідомляє пресслужба Мінвідновлення.

За повідомленнями Державна прикордонна служба України та Прикордонної служби Польщі у пункті пропуску "Медика – Шегині" розпочалося блокування руху автобусів близько 11:10.

Польські протестувальники зупинили рух на дорозі перед пунктом пропуску "Медика". Відомо, що вони пропускатимуть по одному автобусу щодві години, як на в’їзд і виїзд.

Про терміни проведення блокування наразі не повідомляється.

Кубраков нагадав, що менш ніж 10 днів тому польська поліція повідомила, що пасажирські автобуси перетинають кордон без жодних перешкод.

"Що ми бачимо сьогодні? Страйкарі блокують рух на дорозі перед пунктом пропуску Медика, що прилягає до українського пункту пропуску Шегині.

Шановний міністре, пане Марціне Кєрвінський, чому ви це дозволяєте? Невже люди мають бути заручниками політичних протистоянь цивілізованої країни?", – прокоментував міністр розвитку громад, територій та інфраструктури.

Нагадуємо:

Польські фермери продовжують блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною, обмежуючи рух вантажівок до Польщі на напрямках "Ягодин" та "Рава-Руська". Крім того, протестувальники почали блокувати рух автобусів у пункті "Медика-Шегині".