Шмигаль розповів, як Україна отримуватиме 50 млрд євро від ЄС до 2027 року

Україна вже до травня отримає 6 млрд євро від Євросоюзу в рамках програми Ukraine Facility, яка передбачає передачу 50 млрд євро до 2027 року. Потім наша країна почне виконувати умови для продовження фіндопомоги, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить заява прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля в ефірі телемарафону.

Глава уряду нагадав, що Україна вже отримала від Євросоюзу перші 4,5 млрд євро в рамках Ukraine Facility. У квітні очікується передача ще 1,5 млрд євро.

"І далі, починаючи з травня, ми виконуватимемо певні заходи та реформи, прописані в українському плані (Ukraine Facility - ред.). Там приблизно від 70 до 100 заходів. Вони виконуватимуться протягом 4 років" , - розповів Шмигаль.

За його словами, транші від ЄС Україна отримуватиме кожного кварталу.

Ukraine Facility

Нагадаємо, на початку лютого лідери країн Євросоюзу на саміті схвалили програму Ukraine Facility. Вона передбачає передачу Україні 50 млрд євро до 2027 року.

Також, згідно з програмою, Україна має виконувати окремі умови для того, щоб отримувати фінансову допомогу від ЄС. Якщо цього не відбуватиметься, виплату коштів призупинять.

Вже 28 лютого Рада ЄС остаточно схвалила програму. Це означало, що вона набула чинності, і нашій країні могли надати перші кошти.

Сьогодні, 20 березня, голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що Єврокомісія виплатила Україні перший транш у розмірі 4,5 млрд євро.