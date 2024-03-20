Терехов: У Харкові зросла кількість загиблих від російського удару

До чотирьох зросла кількість загиблих людей унаслідок російського удару по Холодногірському району Харкова 20 березня, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні міського голови Ігоря Терехова у Telegram.

"На жаль, кількість загиблих унаслідок терористичного удару росіян по Харкову зросла до чотирьох" , — написав він.

Оновлено о 17:40. Пізніше він написав, що з-під завалів рятувальники витягли тіло пʼятого загиблого. Пошуково-рятувальна операція триває.

Також, за останніми даними поліції, відомо про п'ятьох поранених. Частину з них ушпиталили.

Також, за останніми даними поліції, відомо про п'ятьох поранених. Частину з них ушпиталили.

Наразі тривають пошуки постраждалих від ракетного удару. Хто був у будівлі на момент атаки, з'ясовують слідчі та криміналісти. На місці працює мобільний штаб, розповів начальник Слідчого управління Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов.

Нагадаємо, приблизно о 13:00 російські окупанти завдали удару по Холодногірському району Харкова. На місці прильоту, за словами міського голови, розпочалася дуже велика пожежа. На місці працюють усі відповідні служби та волонтери.

Керівник ОВА Олег Синєгубов стверджував, що під завалами можуть бути люди.

За даними поліції, пошкоджені восьмиповерхівка та виробничий цех із виробництва меблів і лакофарбової продукції. Пожежа охопила понад 1000 квадратних метрів.

Раніше повідомлялося про трьох загиблих.