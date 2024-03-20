Шмигаль сказав, коли Україна отримає перші партії "чеських" снарядів

Артилерійські боєприпаси, які були закуплені за ініціативою президента Чехії Петра Павела, Україна почне отримувати в квітні, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в ефірі національного телемарафону.

За його словами, Україна розраховує на постачання перших партій боєприпасів з чеської ініціативи в квітні.

"Ми будемо мати їх на полі бою вже найближчим часом. Це важливо, бо нас цікавить швидкість, якість та вчасність постачання" , — сказав голова уряду.

Шмигаль додав, що європейська ініціатива щодо закупівлі снарядів Україні є додатковим ресурсом, який Україна використовуватиме в цьому році.

Нагадаємо, в лютому на Мюнхенській безпековій конференції чеський президент Петр Павел заявив, що Чехія знайшла до 800 тисяч снарядів стандартного калібру НАТО, які може за кілька тижнів відправити в Україну, якщо отримає фінансування для доставки.

Кілька країн зголосилися профінансувати цю ініціативу. 7 березня Павел заявив, що необхідні кошти зібрані в повному обсязі.

Радник прем'єр-міністра Чехії Томаш Пояр припустив, що снаряди, які союзники купують для ЗСУ, почнуть прибувати до України до початку літа.