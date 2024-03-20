Рада планує перейменувати низку міст та сіл у різних областях України
В Україні найближчим часом перейменують низку міст і сіл у різних областях України. Серед іншого нові назви отримають Бровари, Павлоград і Червоноград, повідомляє РБК-Україна.
Про це говорить заява першого заступника голови Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Романа Лозинського.
За його словами, п'ять міст і 104 села/селища буде перейменовано в рамках процедури деколонізації.
Серед іншого, плануються такі перейменування:
- Червоноград - Шептицький;
- Південне - Порт-Аненталь;
- Павлоград - Матвіїв;
- Синельникове - Ріднопілля;
- Бровари - Броварі.
Варто зазначити, що це рішення не остаточне. За нього ще повинні будуть проголосувати депутати Верховної ради.
Деколонізація України
У квітні минулого року президент Володимир Зеленський підписав закон "Про географічні назви" щодо деколонізації топонімії та впорядкування використання географічних назв у населених пунктах України.
Вже 27 липня 2023 року цей закон набув чинності. Він спрямований на протидію російській імперській пропаганді.
Український інститут національної пам’яті пропонує змінити назви 183 населених пунктів в Україні, які підпадають під дію закону "Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні та деколонізацію топонімії".