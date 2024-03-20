ДПСУ: Поляки розблокували "Шегині" для пасажирського транспорту

Польські фермери зняли блокаду для автобусів та легковиків і не перешкоджають їхньому проїзду через пункт пропуску "Медика" – "Шегині", повідомляє Українська правда.

Про це заявив речник Державної прикордонної служби України полковник Андрій Демченко в коментарі УП.

"О 20.10 ДПСУ отримала інформацію від польських колег про завершення блокування польськими фермерами руху автобусів та легкових авто на вʼїзд та виїзд з Республіки Польща.

Оформлення цих транспортних засобів зараз здійснюється встановленим порядком".

Демченко додав, що польські фермери продовжують обмежувати рух через кордон українських вантажівок.

На уточнююче запитання, чи є в Держприкордонслужби України інформація щодо того, чи планують польські фермери повторити акцію з блокування пасажирського транспорту, офіцер відповів заперечно.

Що передувало:

Вдень 20 березня польські фермери повністю перекрили рух автобусів та вантажівок через пункт пропуску "Медика" – "Шегині" та не пропускали і легкові автомобілі. Акція планувалася тривати до 20.00.