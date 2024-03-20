Шмигаль: Допомога Україні від США може бути схвалена вже цього місяця

Допомога Україні від Сполучених Штатів Америки, законопроект про фінансування якої нині "застряг" у Конгресі, може бути розблокована та надійти Києву до кінця березня або максимум наступного місяця, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, передає Bloomberg.

За його словами, українські чиновники ведуть "активний діалог" з членами Конгресу від обох партій, висловлюючись про затримання пакета у понад 60 мільярдів доларів фінансування допомоги республіканцями Палати представників у Вашингтоні.

Шмигаль також дав зрозуміти, що очікує позитивних новин по цьому питанні "цього місяця або максимум наступного місяця»".

Питання щодо допомоги США для України

Раніше повідомлялося, що Конгрес США вже кілька місяців не може схвалити нове фінансування допомоги Україні для продовження поставок зброї. Причиною є позиція частини конгресменів республіканців, які відмовляються виносити на голосування і затверджувати документ.

Після провалу голосування за законопроект Джо Байдена на 106 млрд доларів на допомогу Ізраїлю, Україні й Тайваню, на початку лютого цього року був розроблений новий законопроект про допомогу трьом країнам на 96 млрд доларів, але без комплексу щодо захисту південного кордону США з Мексикою. На потреби України в ньому передбачені понад 60 млрд доларів.

13 лютого Сенат затвердив цей документ. Однак спікер Палати представників Майк Джонсон відмовляється виносити законопроект на голосування нижньої палати Конгресу.

Крім того, Джонсон заявив, що Палата представників розблокує законопроект про допомогу Україні, але документ суттєво відрізнятиметься від ухваленого Сенатом пакета на 95 млрд доларів. Зокрема, допомога нашій країні буде надаватися за програмою позики або кредитування.

12 березня, адміністрація президента США оголосила про виділення Україні нового пакета військової допомоги на 300 млн доларів. Це перший пакет військової допомоги Україні від США з грудня 2023 року.

Додамо, нещодавно у Білому домі зазначили, що цих коштів вистачить на закупівлю озброєнь для ЗСУ лише на два тижні.