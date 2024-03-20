Нідерланди оголосили про надання нового пакету військової допомоги Україні

Нідерланди оголосили про виділення нового пакета військової допомоги Україні в розмірі 350 млн євро, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить заява міністра оборони Нідерландів Кайси Оллонгрен.

За її словами, країна закупить боєприпаси для літаків F-16, які цього року має отримати Україна.

На це планується виділити 150 млн євро, а боєприпаси закуповуватимуть напряму у промисловості.

Також Нідерланди уклали контракт на нові розвідувальні дрони на суму близько 200 мільйонів євро разом з країнами-партнерами.

Візит Оллонгрен в Україну

Сьогодні стало відомо, що президент України Володимир Зеленський провів зустріч із міністром оборони Нідерландів Кайсою Оллонгрен.

В Офісі президента зазначили, що глава держави детально поінформував нідерландську міністерку про ситуацію на полі бою та актуальні потреби українських захисників.