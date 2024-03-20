У омбудсмена назвали кількість зниклих безвісти українців

В Україні майже 30 тисяч осіб вважаються зниклими безвісти, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомив представник Уповноваженого Верховної Ради з прав людини в системі органів сектору безпеки й оборони Олександр Кононенко з посиланням на пресслужбу омбудсмена.

"З усіх цивільних громадян, яких незаконно затримала й засудила РФ, верифіковано близько 1 600 осіб!" , — зазначив він.

Також Кононенко зазначив, що наразі майже 30 тисяч осіб вважаються зниклими безвісти за особливих обставин та незаконно позбавленими особистої свободи внаслідок збройної агресії РФ проти України. У цифру включені військовополонені, цивільні та діти. Реєстр зниклих без вісти перебуває в стані наповнення та перевірки даних. Тому цифра може бути значно більшою.

Як повідомлялось, за даними Червоного Хреста, станом на кінець січня 2024 року в Україні вважаються безвісти зниклими щонайменше 23 тисячі осіб.