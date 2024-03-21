Спікер Джонсон повідомив, коли Конгрес займеться допомогою України

Основним пріоритетом Конгресу є погодження бюджету уряду США на 2024 рік, а оскільки це питання вже майже вирішене, то до пакета допомоги Україні та партнерам перейдуть вже найближчим часом. Про це під час пресконференції заявив спікер Палати представників США, республіканець Майк Джонсон, відповідаючи на запитання журналістів, пише Вадим Ребрина, Голос Америки.

Спікер Палати представників США Майк Джонсон, на пресконференції 20 березня заявив, що після розв'язання бюджетних питань, "переведемо увагу на це (допомогу союзникам, - ред.) і не зволікатимемо з цим".

Конгрес, аби уникнути шатдауну, має схвалити бюджет до 22 березня, тому, за словами Джонсона, це відбудеться вже на поточному тижні.

Водночас, як зазначає видання, після 22 березня Палата представників іде на двотижневу перерву, тож до законопроєкту про фінансування допомоги Україні, найімовірніше, перейдуть після 8 квітня.

Джонсон сказав, що, крім пакета додаткового фінансування для партнерів, багато обговорюють законопроєкт, який дозволить використовувати конфісковані активи російських олігархів для часткової оплати допомоги Україні, та концепція надання допомоги в кредит.