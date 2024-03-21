ППО збила понад 30 ракет під Києвом – Повітряні сили
У ніч на 21 березня Росія атакувала Україну крилатими та балістичними ракетами. Сили протиповітряної оборони збили 31 ракету.
Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.
Всього війська РФ запустили дві балістичні/аеробалістичні ракети "Іскандер-М" (KN-23) / Х-47М2 "Кинджал", а також 29 крилатих ракет Х-101/Х-555 з 11 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС (райони пусків: Волгодонськ, Енгельс – РФ).
"В результаті успішної бойової роботи усі ворожі ракети були збиті на Київщині", – повідомив Олещук.
Він додав, що ракети заходили з півночі, основний напрямок удару – Київ.
До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил та мобільні вогневі групи Сил оборони України