ППО збила понад 30 ракет під Києвом – Повітряні сили

У ніч на 21 березня Росія атакувала Україну крилатими та балістичними ракетами. Сили протиповітряної оборони збили 31 ракету.

Про це повідомив﻿ командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

Всього війська РФ запустили дві балістичні/аеробалістичні ракети "Іскандер-М" (KN-23) / Х-47М2 "Кинджал", а також 29 крилатих ракет Х-101/Х-555 з 11 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС (райони пусків: Волгодонськ, Енгельс – РФ).

"В результаті успішної бойової роботи усі ворожі ракети були збиті на Київщині" , – повідомив Олещук.

Він додав, що ракети заходили з півночі, основний напрямок удару – Київ.

До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил та мобільні вогневі групи Сил оборони України