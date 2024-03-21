Ракетна атака на Київ: 10 постраждалих, є пошкодження

У ніч на 21 березня у трьох районах Києва зафіксовано пожежі та падіння уламків ракет, зокрема на дитсадок, житловий будинок та трансформаторну підстанцію. Десять людей постраждали. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко, повідомляє Українська правда.

За його інформацією, у Шевченківському районі палають автівки.

У Святошинському районі Києва уламки ракети впали на приміщення дитсадка та житловий будинок.

У Подільському районі столиці зафіксовано падіння уламків ракети на територію одного з підприємств.

Екстрені служби прямують на місця.

У Шевченківському районі палає квартира в житловому будинку.

У Подільському районі падіння уламків ракети на територію ще одного підприємства.

Наслідки падіння уламків російської ракети у Подільському район столиці. Відео телеканалу Київ pic.twitter.com/Le2vzAsOHq — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 21, 2024

О 5.29 Кличко також повідомив, що у Шевченківському районі палають автівки на стоянці. Пожежно-рятувальна служба прямує на місце.

У Подільському районі в результаті падіння уламків ракети пожежа виникла в трансформаторній підстанції та у двоповерховій нежитловій будівлі.

За словами мера міста, у Києві четверо постраждалих. Троє з них у Шевченківському районі і одна жінка в Святошинському. Всім медики надали допомогу на місці.

Близько 6.00 Кличко повідомив, що у Святошинському районі столиці ударною хвилею повибивало вікна в двох девʼятиповерхівках. Загоряння немає. Кількість постраждалих зросла до восьми, усім медики надали допомогу на місці.

У Шевченківському районі, де горить квартира в житловому будинку, відбувається евакуація мешканців будинку.

Згодом Кличко повідомив, що кількість постраждалих збільшилася до десяти. Двох із них госпіталізували. Іншим медики надали допомогу на місці. Зокрема, шестеро людей постраждали в Шевченківському районі столиці. Четверо - в Святошинському.