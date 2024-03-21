Угорщина заблокує пропозицію щодо заморожених активів Росії – DW

Пропозиція Європейської Комісії щодо конфіскації доходів від заморожених російських активів на підтримку України навряд чи буде схвалена на саміті лідерів Європейського Союзу, який розпочнеться у четвер, 21 березня, у Брюсселі. Про це розповів високопоставлений європейський дипломат за умов анонімності, повідомляє Deutsche Welle.

За його словами, серед більшості країн-членів ЄС є спільне розуміння того, що конфісковані кошти мають піти на купівлю зброї та боєприпасів для Збройних Сил України.

"Зараз Україна більше потребує грошей на зброю, а, на жаль, не на відновлення. І ми прагнемо зробити все, щоб уникнути подальших руйнувань в Україні" , - пояснив дипломат.

У пропозиції Єврокомісії йдеться про те, що 90 відсотків доходів від заморожених російських активів має бути використано на купівлю зброї для ЗСУ. Проте співрозмовник DW розповів, що проти цього виступає Угорщина, заявляючи, що ці гроші мають піти на будь-що, але не на зброю для українців.

Рішення щодо початку переговорів з Україною не буде

Другим "суперечливим питанням" порядку денного саміту, за словами дипломата, стане дискусія щодо розширення ЄС.

У грудні 2023 року лідери ЄС підтримали відкриття переговорів щодо вступу України та Молдови. Для того, щоб переговори розпочалися, країни-члени ЄС мають схвалити представлену Єврокомісією переговорні рамки, які є дорожньою картою процесу вступу, та провести засідання міжурядової конференції – спеціально створеного органу, який безпосередньо вестиме переговори. Обидва ці рішення потребують одноголосної підтримки всіх 27 лідерів Євросоюзу.

Однак є висока ймовірність, що ці два рішення не будуть ухвалені під час нинішнього саміту, зазначив співрозмовник.

"Є країни-члени, які виступають проти того, щоб відкриття переговорів з Україною та Молдовою почалися за бельгійського головування в ЄС" , - сказав він, проте відмовився уточнити, про які саме країни йдеться.

Наближається головування Угорщини до ЄС

Головування Бельгії в ЄС триватиме до 1 липня, після чого цю естафету має запозичити Угорщина. Після грудневого саміту ЄС, на якому ухвалили рішення про відкриття переговорів з Україною, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який не голосував за це рішення, тому що на цей момент вийшов "попити каву", заявив, що Будапешт надалі блокуватиме переговори.

Співрозмовник видання наголосив, що "для самого угорського головування буде краще, якщо питання переговорів щодо вступу України та Молдови вирішиться у червні".

На питання про те, чи лідери ЄС розглядають можливість відібрати в Угорщині право головувати в ЄС за недотримання принципів європейських цінностей, дипломат відповів, що "нині це не є предметом дискусії".