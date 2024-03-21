В США вказали на можливість вторгнення на Тайвань через два роки – Bloomberg

Китай нарощує свій військовий потенціал і буде готовий до вторгнення на Тайвань до 2027 року. Про це заявив керівник Індо-Тихоокеанського командування США адмірал Джон Аквіліно, слова якого цитує Bloomberg, повідомляє Корреспондент.

Як пише видання, попри економічні проблеми Пекіна, його офіційний оборонний бюджет за останні роки збільшився на 16% і перевищив 223 мільярди доларів.

У свою чергу, Аквіліно вказує, що за три роки, відколи він очолив командування, армія Китаю (НВАК) отримала понад 400 винищувачів, два десятки великих військових кораблів, а також оновила свої запаси балістичних і крилатих ракет.

"Все вказує на те, що НВАК виконує директиву президента Сі Цзіньпіна бути готовою до вторгнення на Тайвань до 2027 року, якщо буде відповідний наказ" , - сказав Аквіліно.

Він додав, що китайські військові під час навчань відпрацьовують морську і повітряну блокади острова.

Водночас як вказує видання, за оцінками американської розвідки, Китай не хоче військового конфлікту навколо Тайваню.