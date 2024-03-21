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Росія за добу втратила 750 військових та 26 артсистем – Генштаб

Росія за добу втратила 750 військових та 26 артсистем – Генштаб
Фото: Facebook

За добу Росія втратила в ході війни проти України приблизно 750 військових, 26 артилерійських систем, 16 бронемашин, одну реактивну систему залпового вогню та іншу техніку.

Про це повідомляє﻿ Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 21.03.24 орієнтовно склали:

  • особового складу − близько 433 840 (+750) осіб,
  • танків − 6 832 (+4) од,
  • бойових броньованих машин − 13 074 (+16) од,
  • артилерійських систем − 10 740 (+26) од,
  • РСЗВ − 1 018 (+1) од,
  • засобів ППО − 721 (+0) од,
  • літаків − 347 (+0) од,
  • гелікоптерів − 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня − 8 365 (+10) од,
  • крилатих ракет − 1 922 (+0) од,
  • кораблів/катерів − 26 (+0) од,
  • підводних човнів − 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн − 14 242 (+44) од,
  • спеціальної техніки − 1741 (+3) од.

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