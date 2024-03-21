Росія за добу втратила 750 військових та 26 артсистем – Генштаб

За добу Росія втратила в ході війни проти України приблизно 750 військових, 26 артилерійських систем, 16 бронемашин, одну реактивну систему залпового вогню та іншу техніку.

Про це повідомляє﻿ Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 21.03.24 орієнтовно склали: