Росія за добу втратила 750 військових та 26 артсистем – Генштаб
За добу Росія втратила в ході війни проти України приблизно 750 військових, 26 артилерійських систем, 16 бронемашин, одну реактивну систему залпового вогню та іншу техніку.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 21.03.24 орієнтовно склали:
- особового складу − близько 433 840 (+750) осіб,
- танків − 6 832 (+4) од,
- бойових броньованих машин − 13 074 (+16) од,
- артилерійських систем − 10 740 (+26) од,
- РСЗВ − 1 018 (+1) од,
- засобів ППО − 721 (+0) од,
- літаків − 347 (+0) од,
- гелікоптерів − 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня − 8 365 (+10) од,
- крилатих ракет − 1 922 (+0) од,
- кораблів/катерів − 26 (+0) од,
- підводних човнів − 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн − 14 242 (+44) од,
- спеціальної техніки − 1741 (+3) од.