Напади на російські регіони, що межують з Україною, дедалі частіше змушують замислитися про наслідки вторгнення РФ, але це ще не означає, що люди стали проти диктатора Володимира Путіна через війну. Про це йдеться в матеріалах Bloomberg, повідомляє Новое время.

У статті йдеться про те, що останніми тижнями Бєлгородська і Курська області зазнали атак безпілотників і ракет, оскільки Україна проводить кампанію, спрямовану проти інфраструктури та промислових об'єктів, зокрема нафтових, щоб підірвати військову машину Росії.

Ці удари порушують життя мирного населення, особливо в Бєлгороді.

У матеріалі сказано, що після «перемоги на виборах» Путін стикається зі зростаючою вимогою поліпшити протиповітряну оборону і посилити охорону кордонів, щоб захистити жителів. Україна погрожує посилити свою кампанію з нанесення шкоди промисловому потенціалу Росії і підриву морального духу населення, щоб послабити підтримку Путіна.

«Наше життя змінилося і перетворилося на пекло» , — сказав житель Бєлгорода, 43-річний Михайло.

За його словами, «люди почали боятися і панікувати. Усі, хто міг, почали виїжджати».

Житель Бєлгорода заявив, що попри напади, більшість жителів міста продовжують підтримувати Путіна.

«Але серед моїх друзів ставлення до війни і Путіна не змінилося» , — сказав він, додавши, що вони розуміють, «хто все це почав і що це відповідь на це».

Людина, близька до Кремля, яка попросила не називати її імені, заявила, що напади на Бєлгород змушують Росію забирати сили з лінії фронту. За її словами, «війна ведеться на російській території».