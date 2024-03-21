Атака РФ на Київ: зросла кількість постраждалих, загиблих немає (Оновлено)
Внаслідок нічної атаки Росії на Київ кількість постраждалих зросла до 13 людей.
Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.
"Внаслідок ракетного удару в Києві постраждало 12 осіб. Інформації стосовно загиблих немає", – йдеться в повідомленні.
У КМВА також опублікували фото наслідків обстрілу.
Оновлено о 9:10. Кількість постраждалих зросла до 13, повідомив Попко. 6 людей в Святошинському районі та 7 в Шевченківському. Госпіталізовано 4 людини.