Атака РФ на Київ: зросла кількість постраждалих, загиблих немає (Оновлено)

Внаслідок нічної атаки Росії на Київ кількість постраждалих зросла до 13 людей.

Про це повідомив﻿ начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

"Внаслідок ракетного удару в Києві постраждало 12 осіб. Інформації стосовно загиблих немає" , – йдеться в повідомленні.

У КМВА також опублікували фото наслідків обстрілу.

Оновлено о 9:10. Кількість постраждалих зросла до 13, повідомив﻿ Попко. 6 людей в Святошинському районі та 7 в Шевченківському. Госпіталізовано 4 людини.