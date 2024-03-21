Польща підіймала авіацію через ракетну атаку РФ по Україні

Польща вранці 21 березня підіймала у повітря винищувачі під час масованого ракетного удару РФ по Україні на випадок залітання повітряних цілей на свою територію. Про це заявили оперативному командуванні польської армії, повідомляє Європейська правда.

Після 4 години ранку за київським часом повідомили, що Польща "задіяла усі необхідні процедури" для забезпечення безпеки свого повітряного простору.

Населення попередили, що у повітря підняли винищувачі Польщі та союзників, у зв’язку з чим люди можуть чути "підвищений рівень шуму", особливо у південно-східній частині країни.

Близько 7 ранку опублікували оновлення, що у зв’язку зі зниженням рівня загрози операція польської та союзницької авіації у повітряному просторі Польщі завершилася.