Росія витратила майже 400 мільйонів доларів на атаку Києва

Масована атака на Україну 21 березня коштувала Росії 390 мільйонів доларів. Зробивши свої розрахунки﻿, повідомляє Економічна правда.

За повідомленням Повітряних Сил ЗСУ, противник атакував Україну:

двома балістичними/аеробалістичними ракетами "Іскандер-М" (KN-23) /Х-47М2 "Кинджал"

29 крилатими ракетами Х-101/Х-555.

Основним напрямком атаки був Київ, усі ракети збили.

За даними Forbes, вартість ракети Х-101 становить 13 млн дол.,

Загальна вартість 29 випущених ракет - 377 млн доларів.

Гіперзвукова ракета Х-47 "Кинджал" може коштувати від 10 млн дол. і вище за одиницю.

Балістична ракета "Іскандер-М" може коштувати 3 млн дол. за одиницю.

Отже, загальна вартість атаки на Київ у ніч на 21 березня може становити щонайменше 390 мільйонів доларів.