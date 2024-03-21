Росія витратила майже 400 мільйонів доларів на атаку Києва
Масована атака на Україну 21 березня коштувала Росії 390 мільйонів доларів. Зробивши свої розрахунки, повідомляє Економічна правда.
За повідомленням Повітряних Сил ЗСУ, противник атакував Україну:
- двома балістичними/аеробалістичними ракетами "Іскандер-М" (KN-23) /Х-47М2 "Кинджал"
- 29 крилатими ракетами Х-101/Х-555.
Основним напрямком атаки був Київ, усі ракети збили.
За даними Forbes, вартість ракети Х-101 становить 13 млн дол.,
Загальна вартість 29 випущених ракет - 377 млн доларів.
Гіперзвукова ракета Х-47 "Кинджал" може коштувати від 10 млн дол. і вище за одиницю.
Балістична ракета "Іскандер-М" може коштувати 3 млн дол. за одиницю.
Отже, загальна вартість атаки на Київ у ніч на 21 березня може становити щонайменше 390 мільйонів доларів.