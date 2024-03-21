Україна отримала від Канади 1,5 млрд долларів підтримки
Україна отримала від Канади допомогу у 2 мільярди канадських доларів, які допоможуть уряду профінансувати соцвиплати. Про це повідомив у Twitter (Х) прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
Шмигаль зазначив, що отримані Україною 2 млрд канадських доларів допоможуть уряду профінансувати соціальні виплати.
Загальна сума фінансової підтримки від Канади з початку повномасштабного вторгнення Росії становить майже 7 млрд канадських доларів, зауважив Шмигаль.