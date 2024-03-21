Україна отримала від Канади 1,5 млрд долларів підтримки

Україна отримала від Канади допомогу у 2 мільярди канадських доларів, які допоможуть уряду профінансувати соцвиплати. ﻿Про це повідомив﻿ у Twitter (Х) прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Шмигаль зазначив, що отримані Україною 2 млрд канадських доларів допоможуть уряду профінансувати соціальні виплати.

Загальна сума фінансової підтримки від Канади з початку повномасштабного вторгнення Росії становить майже 7 млрд канадських доларів, зауважив Шмигаль.