Північна Корея фінансує ракетну програму краденою криптовалютою – ООН

Північна Корея генерує до 50% своїх доходів у іноземній валюті коштом зловмисної кібердіяльності та фінансує цими викраденими коштами майже половину своєї ракетно-ядерної програми. Про це йдеться в доповіді комісії Комітету з санкцій Ради Безпеки ООН щодо КНДР, повідомляє Укрінформ.

"Зловмисна кібердіяльність КНДР генерує приблизно 50% її доходу в іноземній валюті та використовується нею для фінансування 40% програм розробки і виробництва зброї масового знищення" , - йдеться в доповіді.

Як зазначається, комісія розслідувала 17 минулорічних крадіжок криптовалюти, за які може нести відповідальність Пхеньян, на суму понад 750 млн доларів, а загалом вона вивчає 58 імовірних кібератак КНДР на пов’язані з криптовалютою компанії у період із 2017 по 2023 рік, вартість яких оцінюється приблизно в 3 млрд доларів.

У комісії дійшли висновку, що за останні роки Північна Корея, в порушення санкцій РБ ООН, могла втричі наростити свою ракетно-ядерну програму, продовжуючи розробки ядерної зброї і виробництво для неї ядерних матеріалів та вдосконалюючи балістичні ракети.

"Комісія оцінила, що Північ просунула свою ракетну програму в різних сферах, включаючи надійність, маневровість, точність, повітряні вибухи та виробництво мобільних пускових установок" , - ідеться в доповіді.

Ще одним порушенням встановлених РБ ООН обмежень є надмірний імпорт Північною Кореєю нафтопродуктів, який може перевищувати втричі дозволений річний обсяг у 500 тисяч барелів.

Комісія підрахувала, що танкери під прапором Північної Кореї між 1 січня і 15 вересня минулого року здійснили 87 поставок до КНДР і могли доставити за цей період понад 1,5 мільйона барелів.