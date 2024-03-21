Польські фермери розблокували рух вантажівок на одному КПП – прикордонники

Польські фермери припинили блокувати рух вантажівок на напрямку пункту пропуску "Медика" - "Шегині", заблокованими станом на 21 березня залишаються 4 напрямки кордону з Польщею.﻿﻿ Про це заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, повідомляє Українська правда.

"Інформацію про це українські прикордонники отримали близько 21.30 напередодні від представників Прикордонної варти Польщі. Ними зазначалося, що польські фермери завершили блокування руху вантажних транспортних засобів на вʼїзд в Польщу та виїзд. Тож оформлення цієї категорії транспорту почало здійснюватися в звичному порядку", – повідомив Демченко.

За словами Демченка, станом на ранок заблокованими для руху вантажівок залишаються 4 напрямки "Ягодин", "Устилуг", "Угринів" та "Рава Руська".

На напрямку цих пунктів пропуску польські фермери пропускають різну кількість вантажівок в обидва боки, але, до прикладу, по "Раві Руській" та "Ягодину", як і раніше, не пропускаються вантажні транспортні засоби з України в Польщу. Крім того по напрямку "Ягодина" протестувальники пропускають досить незначну кількість вантажівок, які їдуть в Україну, зазначив речник ДПСУ. За минулу добу таких було лише 50, що для цього напрямку є критично низьким показником, додав він.

Сукупно в чергах на 4 заблокованих напрямках на території Польщі, станом на ранок 21 березня, перебувають майже 850 вантажівок. Найбільше навпроти "Ягодина" та "Рави Руської".

На інших напрямках західного кордону, за словами Демченка, також зберігаються черги, адже водії перевізники обирають собі інші ділянки через ускладненість руху на українсько-польській ділянці . Зокрема, навпроти ПП "Тиси" на території Угорщини черга з вантажівок сягає 1000 автомобілів, ще 530 автівок – в черзі навпроти пункту пропуску "Ужгород" з боку Словаччини, і майже 400 т.з. на румунсько-українському кордоні навпроти ПП "Порубне".