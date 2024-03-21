Посол США відреагувала на ракетну атаку Києва

Масована ракетна атака на Київ 21 березня могла бути відповіддю РФ на зустріч радників з питань безпеки у Києві, де обговорювалася формула миру.﻿ З посиланням на коментар посла США в Україні Бріджит Брінк, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

Посол прокоментувала сьогоднішню атаку росіян на Київ, внаслідок якої постраждали понад 10 осіб, зокрема дитина.

"Відповідь Росії на вчорашню зустріч у Києві радників з питань безпеки з країн усього світу для обговорення формули миру Володимира Зеленського?" , - зазначила Брінк.

Вона також подякувала воїнам сил протиповітряної оборони України за захист.

Нагадаємо, 20 березня до Києва прибув радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван. Він провів зустріч з керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком.