РФ використовує більше розвідувальних безпілотників за відсутності літаків А-50 – Гуменюк

Росія компенсує відсутність у повітрі літаків далекого радіолокаційного виявлення А-50 розвідувальними безпілотниками. Про це заявила керівниця об’єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону, повідомляє Укрінформ.

"Активність безпілотної ворожої розвідки у нашій зоні відповідальності сягнула 147 одиниць за добу. Так вони намагаються компенсувати відсутність у повітрі А-50" , - сказала Гуменюк.

За її словами, в останній нічній ракетній атаці на Україну військові кораблі не були задіяні, оскільки російські ракетоносії вже понад місяць перебувають у пунктах базування.

Загалом, зазначила Гуменюк, російські військові і цивільні кораблі після атак українських морських безпілотників змінюють маршрути, але їхня активність залишається сталою.