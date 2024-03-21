У Брюсселі починається саміт лідерів країн Євросоюзу

У Брюсселі в четвер починається дводенний саміт лідерів країн Європейського Союзу, підтримка України буде серед ключових тем, повідомляє Європейська правда.

На зустрічі 21-22 березня лідери ЄС обговорять продовження підтримки України, питання безпеки та оборони, а також ситуацію на Близькому Сході, питання розширення, міжнародні відносини, міграцію і сільське господарство.

У частині щодо безпеки та оборони говоритимуть, зокрема, про збільшення готовності Європи до оборони, про способи посилити технологічну та промислову базу для оборонної галузі у ЄС, кроки для підвищення стійкості та конкурентності європейського ОПК.

На основі презентації Єврокомісії лідери мають обговорити Стратегію європейської оборонної промисловості та Програму європейської оборонної промисловості.

У частині щодо розширення говоритимуть про прогрес України, Молдови та Боснії і Герцеговини – усі три країни вже мають кандидатський статус та очікують відкриття переговорів.

За даними ЗМІ, лідери ЄС на цій зустрічі навряд чи ухвалять рішення щодо використання мільярдів євро прибутків від заморожених російських фінансових активів на закупівлю зброї для України.

Відповідну пропозицію вже внесла Єврокомісія. Пропозиція полягає у використанні прибутку від активів, що зберігаються в Європі, а не самих активів. Це може приносити близько 3 млрд євро щорічно.