Чехія визнала Росію головною загрозою безпеці країни

Палата громад Чехії назвала нинішній російський режим найбільшою загрозою безпеці Чеської Республіки, яку вона вважає терористичною. Посилаючись на інформацію місцевих ЗМІ, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

"Чеські інтереси - це незалежна, демократична і вільна Україна, міцно закріплена в міжнародних структурах" , - ідеться в резолюції, ухваленій наприкінці позачергової сесії щодо загроз безпеці.

Палата громад також підтримала продовження допомоги Україні, яка вже третій рік стикається з російським військовим вторгненням, включно з постачанням військового обладнання.

Коаліційну пропозицію палата ухвалила в результаті голосування 84 депутатів виключно з коаліційного табору. Для її ухвалення було потрібно щонайменше 72 голоси.

"Нинішній терористичний режим у Росії з його експансіонізмом і спробами поширити свою сферу впливу на Україну та інші країни Європи, що супроводжуються військовими злочинами, становить найбільшу загрозу безпеці Чехії" , - ідеться в резолюції.

При цьому наголошується, що в інтересах Чеської Республіки, щоб війна російського диктатора Володимира Путіна проти України не увінчалася успіхом, а Україна захистила себе і відновила свою територіальну цілісність у межах своїх міжнародно визнаних кордонів, і щоб російський режим був ефективно стриманий від подальшої агресії проти Європи".

На думку Палати представників, для дотримання інтересів безпеки Чехії необхідно продовжувати надавати допомогу Україні.