Зеленський закликав Захід надати Україні більше систем ППО
Президент України Володимир Зеленський, реагуючи на російську ракетну атаку 21 березня, закликав західні країни надати України більше систем протиповітряної оборони для захисту міст від обстрілів.
Про це йдеться у дописі президента в соцмережах.
"Щодня, щоночі такий терор. Світова єдність здатна його зупиняти, коли допомагає нам системами ППО. Немає в російських терористів таких ракет, які могли б оминути захист "Петріотів" та інших провідних світових систем.
Зараз цей захист потрібен тут, в Україні. Від Києва до Харкова, від Сум до Херсона, від Одеси до Донеччини. Це цілком можливо, якщо в партнерів буде достатньо політичної волі", – зазначив Зеленський.
Президент додав, що Росії потрібно показати, що "терор завжди у програші".
"Ми повинні довести Росії, що вона буде змушена змиритися з нормальним вільним життям в Україні. Нам потрібна підтримка партнерів. І я вдячний усім у світі, хто дійсно допомагає", – додав Зеленський.
Нагадаємо, у ніч на 21 березня російські війська випустили в напрямку Києва понад 30 ракет – у Повітряних силах повідомили про збиття всіх повітряних цілей. Внаслідок обстрілів у Києві станом на 9:00 відомо 13 постраждалих, загиблих немає.