В ISW оцінили ризики для правобережжя Херсона від "дніпровської флотилії" РФ

Росія сформувала «Дніпровську річкову флотилію» та бригаду катерів у її складі. Про це повідомив міністр оборони Росії Сергій Шойгу на колегії Міноборони РФ, що відбулася вчора, 20 березня. Американський Інститут вивчення війни ISW в черговому своєму звіті зазначив, що російські військові офіційні особи вперше підтвердили формування Дніпровської річкової флотилії у зв'язку з війною в Україні, повідомляє Дзеркало тижня.

В ISW припускають, що Дніпровська річкова флотилія буде розгорнута разом у Херсонській області і, ймовірно, діятиме проти українського плацдарму на лівобережжі та проти рейдів ЗСУ через річку. Дослідники кажуть, що росіяни можуть використати її для підтримки російських рейдів через річку та висадки російських військ на контрольованому Україною правому березі Дніпра.

Чисельність та рівень оснащення Дніпровської річкової флотилії залишаються незрозумілими для ISW, проте тут вважають малоймовірним, що зараз мають ресурси, необхідні для повторної окупації Херсонщини.

При цьому дослідники зазначають, що присутність нового формування у цьому районі може змусити Україну направити війська та дефіцитну техніку на ділянку фронту, відносно неактивну з листопада 2022 року. Розгортання Дніпровської річкової флотилії може змусити українське командування приймати складні рішення щодо розподілу ресурсів, оскільки має обмежені запаси артилерійських боєприпасів та іншого важливого обладнання.

В ISW припускають, що новостворена флотилія вже була задіяна 13 березня, коли російські війська змогли здійснити обмежений рейд та тимчасово висадитись на західному березі Херсонської області.