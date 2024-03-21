Законопроект про мобілізацію: у Раді планують розглянути всі правки наступного тижня

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки планує розглянути всі поправки до нового законопроекту щодо мобілізації наступного тижня. Про це в ефірі національного телемарафону розповів народний депутат від фракції "Слуга народу" Єгор Черньов, який є заступником голови Комітету, повідомляє Дзеркало тижня.

«Зараз ми пропрацювали близько 1500 поправок, загалом процес триває досить швидко. Не всі парламентарі, які подавали редагування, хочуть їх відстоювати в комітеті, тому це прискорює справу. Сподіваюся, що наступного тижня ми завершимо з усіма 4300 поправками» , – зазначив Черньов.

За його словами, поки що важко уявити, яким саме буде законопроект, тому що не всі поправки проходять розгляд.

Нагадаємо, Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки лише 12 березня почав аналізувати 4269 поправок, більшість із яких подали парламентарі із «Слуги народу». Законопроект було схвалено у першому читанні ще 7 лютого.