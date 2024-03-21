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Австралія приєдналася до коаліції дронів для України

Австралія приєдналася до коаліції дронів для України
Фото: pixabay

Міністр оборони Австралії Річард Марлес заявив, що його країна приєдналася до коаліції країн, які вироблятимуть БПЛА для України. Про це пише The Guardian з посиланням на коментар політика під час пресконференції, повідомляє Ділова столиця.

"Сьогодні ми також оголошуємо, що Австралія братиме участь у коаліції щодо безпілотників, яку очолюють Сполучене Королівство та Латвія", - заявив Марлес.

За його словами, Австралія продовжить "вносити свій внесок у зусилля, щоб Україна зберегла курс і змогла вирішити цей конфлікт на своїх умовах".

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