Росія на окупованих територіях створила "атмосферу страху" - ООН

Окупаційна влада створила задушливу атмосферу страху, переслідуючи всіх, кого вони підозрюють у нелояльності до себе, зазначається у звіті, заснованому на більш ніж 2300 інтерв'ю з жертвами та свідками. Про це йдеться в доповіді ООН, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Дії Російської Федерації завдали шкоди соціальній структурі громад і залишили людей ізольованими, що призвело до глибоких і довготривалих наслідків для українського суспільства в цілому" , - заявив верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк.

У доповіді, яка ґрунтується на більш ніж 2300 інтерв’ю з жертвами та свідками, детально описані дії РФ із нав’язування російської мови, громадянства, законів, судової системи та навчальних програм на окупованих територіях. Водночас окупаційна влада пригнічувала прояви української культури та ідентичності та руйнувала українську систему управління та адміністративні системи в цих районах, вказують автори доповіді.

"Спочатку ціллю російських збройних сил ставали люди, які вважалися загрозою безпеці, з часом це коло осіб розширилось та включало будь-яку людину, яка вважалася противником окупації. Російські війська також застосовували силу для придушення мирних протестів, обмежували свободу вираження поглядів, запровадили суворий контроль за пересуванням жителів і грабували будинки та підприємства" , – ідеться в документі.

У доповіді також детально описується ситуація в районах, звільнених українськими силами наприкінці 2022 року, включно з Миколаївською та частинами Харківської та Херсонської областей, до яких Управління ООН з прав людини згодом отримало доступ.

У доповіді висловлюється занепокоєння тим, що надто широке та нечітке положення Кримінального кодексу України призвело до притягнення людей до кримінальної відповідальності за звинуваченнями у колабораціонізмі з окупаційною владою за дії, до якої окупаційна влада може примушувати на законних підставах відповідно до міжнародного гуманітарного права.

Верховний комісар вкотре закликав Російську Федерацію негайно припинити збройний напад на Україну та відійти від її міжнародно визнаних кордонів згідно з відповідними резолюціями Генеральної асамблеї ООН і міжнародним правом.