Президент Фінляндії назвав причини лідерства країни у рейтингу щастя

Президент Фінляндії Александер Стубб поділився своїм баченням причин, завдяки яким його країні вдається сім років поспіль зберігати першість у світовому рейтингу щастя, повідомляє Європейська правда.

Фінський президент зазначив, що вбачає три причини лідерства Фінляндії у рейтингу найщасливіших країн світу. Це природа, довіра та освіта.

Водночас Стубб визнав, що, звісно, існує й "багато інших причин для колективного щастя".

Finland has been ranked the Happiest Country in the World, now for seven years in a row.



Many reasons for it, here are my three:



1. Nature.

2. Trust.

3. Education.



There are naturally many other reasons for collective happiness. What would be your top three? — Alexander Stubb (@alexstubb) March 20, 2024

Щорічний звіт World Happiness Report визнав Фінляндію найщасливішою країною світу вже сьомий рік поспіль.

Країни у звіті ранжуються за рівнем щастя на основі їхніх середніх оцінок життя за три попередні роки, в цьому випадку – з 2021 по 2023 рік.

До уваги беруть такі фактори, як ВВП на душу населення, соціальна підтримка, тривалість здорового життя, свобода, щедрість і корупція.

Фінляндія очолювала цей рейтинг і в часи пандемії. Тоді її жителі високо оцінили заходи взаємної довіри, які допомогли захистити життя та засоби до існування.