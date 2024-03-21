Президент Фінляндії назвав причини лідерства країни у рейтингу щастя
Президент Фінляндії Александер Стубб поділився своїм баченням причин, завдяки яким його країні вдається сім років поспіль зберігати першість у світовому рейтингу щастя, повідомляє Європейська правда.
Фінський президент зазначив, що вбачає три причини лідерства Фінляндії у рейтингу найщасливіших країн світу. Це природа, довіра та освіта.
Водночас Стубб визнав, що, звісно, існує й "багато інших причин для колективного щастя".
Щорічний звіт World Happiness Report визнав Фінляндію найщасливішою країною світу вже сьомий рік поспіль.
Країни у звіті ранжуються за рівнем щастя на основі їхніх середніх оцінок життя за три попередні роки, в цьому випадку – з 2021 по 2023 рік.
До уваги беруть такі фактори, як ВВП на душу населення, соціальна підтримка, тривалість здорового життя, свобода, щедрість і корупція.
Фінляндія очолювала цей рейтинг і в часи пандемії. Тоді її жителі високо оцінили заходи взаємної довіри, які допомогли захистити життя та засоби до існування.