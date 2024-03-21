Перший пацієнт з Neuralink грає в онлайн-шахи силою думки

Neuralink показав відео із першим пацієнтом, якому імплантували мозковий чип. У ролику чоловік силою думки рухає курсор на екрані, щоб грати в комп’ютерні шахи, повідомляє Mezha Media.

У відео пацієнт розповів, що його звуть Нолан Арбо і йому 29 років. Після нещасного випадку близько восьми років тому його паралізувало нижче плечей.

У січні цього року стало відомо, що Neuralink вперше провів імплантацію мозкового чипу людині. За словами Ілона Маска, чип дозволяє керувати телефоном або комп’ютером, а через них майже будь-яким пристроєм, лише силою думки.

Згодом, у лютому, мільярдер повідомив, що перший пацієнт, якому імплантували мозковий чип компанії Neuralink, повністю одужав і може подумки керувати комп’ютерною мишею.

Бізнесмен має великі амбіції щодо Neuralink, заявляючи, що це сприятиме швидкому хірургічному впровадженню його чипів для лікування таких захворювань, як ожиріння, депресія, шизофренія тощо.

Минулого року стало відомо, що стартап отримав схвалення від незалежної наглядової комісії на початок набору учасників для першого випробування мозкового імплантату для пацієнтів із паралічем.